Prodi striglia il Premier Conte: “Governo troppo lento nelle decisioni in un momento così delicato” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’ex Premier ha parlato delle difficoltà dell’alleanza tra PD e 5Stelle, mentre invita il Governo ad accettare il Mes. Ed apre alla possibilità dell’entrata del partito di Silvio Berlusconi in Maggioranza. L’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite dell’evento “La Repubblica delle Idee“, ed intervistato dai giornalisti Maurizio Molinari e Marco Damilano, ha usato parole … L'articolo Prodi striglia il Premier Conte: “Governo troppo lento nelle decisioni in un momento così delicato” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Prodi striglia Prodi striglia il Premier Conte: “Governo troppo lento nelle decisioni in un momento così delicato” Leggilo.org