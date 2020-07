Palantir, una delle prime startup della Silicon Valley, si prepara alla quotazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Quartier generale della compagnia di analisi di big data Palantir Technologies a Palo Alto, California. (Photo via Smith Collection/Gado/Getty Images).L’emergenza Covid-19 non ferma le quotazioni tecnologiche a Wall Street. La società di analisi dati Palantir Technologies, tra le più “vecchie” startup tecnologiche della Silicon Valley, ha presentato alla Sec, la Consob americana, i documenti per il suo debutto in Borsa entro la fine dell’anno. E vista la valutazione della società data a oltre 20 miliardi di dollari, potrebbe trattarsi della più importante quotazione sulla piazza di New York dopo quella di Uber dell’anno scorso. Al momento non ... Leggi su wired

