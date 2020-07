Naya Rivera di Glee scomparsa dopo una gita sul lago, ritrovato il figlio di 4 anni (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera è scomparsa da alcune ore dopo una gita in barca sul lago Piru in California. Attrice e cantante è nota soprattutto per il ruolo di Santana Lopez nella serie televisiva «Glee». Era in compagnia di suo figlio di quattro anni, Josey Hollis Dorsey, che è stato ritrovato sano e salvo sulla stessa barca noleggiata dalla madre. E’ stato proprio il piccolo ad allertare i soccorritori raccontando che Naya si è tuffata senza più riemergere. Le ricerche sono in soccorso, ma le autorità sono preparate al peggio. Leggi anche –> Alex Pullin morto in un incidente subacqueo: il campione dello snowboard aveva 32 ... Leggi su urbanpost

