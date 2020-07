Napoli, i due nomi in lizza per sostituire il partente Koulibaly (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per la difesa, se il Napoli dovesse cedere Koulibaly, anche se non sono arrivate ancora offerte soddisfacenti, Giuntoli potrebbe optare per Gabriel del Lille oppure Pezzella della Fiorentina“. È quanto dichiarato da Luca Marchetti, giornalista di Sky ed esperto di mercato, in diretta su Radio Marte nel corso del format Marte Sport Live. Marchetti ha parlato anche di Osimhen: “Per essere prudenti, possiamo dire che sulla punta c’è soprattutto il Napoli. Giuntoli è stato molto attento ieri nel pre-gara a non sbilanciarsi ma è evidente che è una trattativa che il Napoli spera di concludere quanto prima”. E su Lozano: “Il Napoli deve tenerlo. Sono tanti i calciatori che ... Leggi su anteprima24

