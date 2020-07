Minaccia il parroco per soldi: arrestato dopo un inseguimento sui binari (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCercola (Na) – Nel pomeriggio di ieri il tribunale di Torre Annunziata, durante l’udienza di convalida, ha ritenuto responsabile Salvatore Arienzo, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine, dei reati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale per i quali era stato arrestato sabato scorso dai carabinieri della tenenza di Cercola. L’uomo ha costretto il sacerdote di una parrocchia di Cercola a consegnargli 20 euro, Minacciando di distruggere banchi e arredi sacri della chiesa. Ottenuta la somma è fuggito. Il parroco, che già conosceva il 48enne, poco prima di essere avvicinato ha fatto partire una telefonata ad un secondo prelato. Quest’ultimo, dall’altro lato della cornetta, ha ascoltato tutto – minacce comprese – e ha ... Leggi su anteprima24

