Michele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale Michele Bravi ha patteggiato una condanna a un anno e sei mesi per l'incidente stradale del 22 novembre del 2018 in cui morì una donna di 58 anni. Accolta dunque da parte del giudice la richiesta fatta a gennaio. Il giudice per l'udienza preliminare Aurelio Barazzetta, del Tribunale di Milano, gli ha ratificato oggi il provvedimento. Il patteggiamento deciso oggi, inoltre, prevede la sospensione e la non menzione della pena nel casellario giudiziale. Bravi, vincitore di X Factor nel 2013 e che partecipò nel 2018 a Sanremo con "Il diario

