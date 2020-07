Mary Kay Letourneau, morta l’insegnante che ebbe un figlio con l’allievo tredicenne: tutta la storia (Di giovedì 9 luglio 2020) È morta l’insegnante che ebbe due figli con l’allievo tredicenne. Si chiamava Mary Kay Letourneau e aveva 58 anni. La donna è stata stroncata da un cancro al colon. La docente americana fece parlare parecchio di sé per la relazione proibita avuta con il suo scolaro minorenne di origine polinesiana, Vili Fualaau. I fatti risalgono al 1996 quando i due si conobbero tra i banchi e la cattedra dello Shorewood Elementary School di Burien a Seattle, nello stato di Washington. La Letourneau fu arrestata per violenza su minore e stupro, nel marzo 1997, quasi un anno dopo l’inizio della sua relazione con Vili, proprio mentre stava per dare alla luce il suo primo figlio concepito con il giovanissimo amante. Dichiaratasi colpevole prese sei ... Leggi su ilfattoquotidiano

