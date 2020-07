L’inchiesta shock sulla ginnastica inglese: “Sulle atlete violenze psicologiche per controllare il peso” (Di giovedì 9 luglio 2020) ginnastica inglese, l’inchiesta: “Su atlete violenze psicologiche per controllo del peso” Un’inchiesta della Bbc getta ombre sulla ginnastica inglese: secondo quanto scoperto dalla nota emittente britannica, infatti, molti allenatori avrebbero imposto una vera e propria “cultura del terrore” sulle atlete, fatta di violenze psicologiche per spingerle a controllare il proprio peso e rendere sempre al massimo. Nell’inchiesta, si racconta di molte allieve “bulimiche o anoressiche” fin dall’adolescenza, proprio come conseguenza delle imposizioni degli allenatori. Tante le testimonianze, da chi ha sviluppato disturbi ... Leggi su tpi

robertaestop : #Animali #BastaSfruttamento #AnimaliLiberi #Iononcomproilcocco #Thailandia. #Scimmie usate come schiave nella racco… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inchiesta shock Coronavirus, prestiti alle imprese: alle banche serve tutela penale Corriere della Sera