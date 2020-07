Lecce, Tachtsidis furibondo con i tifosi: “Mi avete rotto il c…oooo!” (Di giovedì 9 luglio 2020) Nonostante la vittoria del Lecce contro la Lazio, Tachtsidis che ha assistito alla gara dalla tribuna, in una storia instagram ha prima caricato il gruppo per poi sbottare contro i tifosi che spesso lo hanno criticato. Queste le parole del centrocampista greco contro i tifosi giallorossi: “Mi avete rotto il c…oooo voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L’unica cosa che mi interessa è il gruppo. Allora cominciate a stare un po’ zitti… Passione per il gruppo e per la vittoria”. Foto: instagram Tachtsidis L'articolo Lecce, Tachtsidis furibondo con i tifosi: “Mi avete rotto il ... Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : #Lecce, #Tachtsidis esplode sui social contro i tifosi: 'Mi avete rotto il c...' - FantaMasterApp : 'Lecce, il centrocampista esplode: “Mi avete rotto il c….! State zitti”' - CalcioWeb : #Tachtsidis, che sfogo sui social! Il centrocampista del #Lecce sbotta: “Mi avete rotto il c…” - - calciomercatoit : ?? #Lecce - Attacco duro di #Tachtsidis - sportface2016 : #Lecce, il duro sfogo di #Tachtsidis contro i tifosi -