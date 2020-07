La Sea Watch resta in stato di fermo: "Germania responsabile" (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - resta ormeggiata a Porto Empedocle la "Sea Watch 3", la nave ong battente bandiera tedesca da ieri in fermo amministrativo a seguito della rilevazione, da parte della Guardia costiera, di irregolarità per alcune delle quali sarà necessario l'intervento dello stato di bandiera. E' quest'ultimo, infatti, sottolinea ancora la Guardia costiera italiana, "che detiene la responsabilità della conformità della nave rispetto alle Convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile". L'ispezione era finalizzata a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente e tutela del personale navigante. L'unità è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento su nave "Moby ... Leggi su agi

