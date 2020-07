L-g-b-t-i, non è una sigla smart ma ogni lettera è un mondo (Di giovedì 9 luglio 2020) Per affrontare un discorso sulla legge Zan bisognerebbe partire da almeno due punti. Il primo è il dato di realtà sulla violenza che la popolazione Lgbti subisce quotidianamente. Non si tratta solo di violenza fisica: botte, percosse, pestaggi, fino all’omicidio, ma anche violenza psicologica, mobbing, bullismo, cyberbullismo, difficoltà ad accesso al lavoro, violenza medica. ogni lettera della sigla è una soggettività, e ogni soggettività ha la sua storia, anche politica, le proprie modalità relazionali e specifiche discriminazioni. Molto pragmaticamente: la … Continua L'articolo L-g-b-t-i, non è una sigla smart ma ogni lettera è un mondo proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

gaiatortora : Vorrei sapere da PD e M5s perché non hanno votato in commissione giustizia al Senato il dl per istituire una giorna… - CarloCalenda : Bimbi belli del @Codacons. Secondo voi è una risposta alle domande? “Come mai sei stato definito il peggior ministr… - caritas_milano : Ci danno una versione “distillata” [...] Voi non immaginate l’inferno che si vive lì, in quei lager di detenzione.… - jacopogiliberto : @Maximix1970 @Cesare14931834 @chiccotesta @micheleemiliano alberi? no, non berti bugie. ero stato in quei 12 ettari… - pauladoptme91 : Sono triste, ho un fisico di merda, sono a dieta ma ho una fame assurda e quindi sono nervosa perche ho fame ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : non una Non Una Di Meno torna in piazza in tutta Italia il 26 giugno DinamoPress Governo, lite continua: Autostrade, Mes, scuola, tutte le scuse sono buone, Salvini e Meloni schizzano Conte

epa08356244 A handout photo made available by Chigi Palace Press Office shows Italian Prime Minister, Giuseppe Conte, attending a press conference at Chigi Palace in Rome, Italy, 10 April 2020. ANSA P ...

Dark Souls 3: streamer Twitch lo finisce usando il controller di Guitar Hero, senza subire un colpo 21

Uno streamer Twitch ha compiuto una grande impresa finendo Dark Souls 3 senza subire un colpo, usando il controller di Guitar Hero. Lo streamer Twitch MezzPlays ha finito Dark Souls 3 usando il contro ...

epa08356244 A handout photo made available by Chigi Palace Press Office shows Italian Prime Minister, Giuseppe Conte, attending a press conference at Chigi Palace in Rome, Italy, 10 April 2020. ANSA P ...Uno streamer Twitch ha compiuto una grande impresa finendo Dark Souls 3 senza subire un colpo, usando il controller di Guitar Hero. Lo streamer Twitch MezzPlays ha finito Dark Souls 3 usando il contro ...