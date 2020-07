Intercettazioni Cesaro, gip di Napoli deciderà sull’utilizzo entro 10 giorni (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Maria Luisa Miranda, deciderà entro dieci giorni in merito all’utilizzabilità delle Intercettazioni in cui compare anche la voce di Luigi Cesaro, il senatore di Forza Italia, indagato nell’ambito dell’inchiesta del Ros dei carabinieri e della Procura di Napoli, per corruzione. Si tratta di Intercettazioni indirette, captate durante l’indagine su un altro filone investigativo. All’udienza di questa mattina c’erano i pm titolari dell’indagine Loreto e Alfano (che contestano il concorso esterno in associazione mafiosa), e i due legali del parlamentare, gli avvocati Alfonso Furgiuele e Michele Sanseverino. ... Leggi su anteprima24

Inchiesta su Cesaro e Pentangelo: ecco perché il Riesame ha annullato la misura cautelare

