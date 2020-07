Incendiata in Slovenia statua di Melania Trump: i motivi (Di giovedì 9 luglio 2020) In Slovenia, il Paese natale di Melania Trump, è stata Incendiata una statua che ritraeva la first lady statunitense. Il fatto è accaduto vicino Sevnica. In una località alle porte di Sevnica, il paese dove 50 anni fa nacque Melania Knauss, è stata Incendiata una statua di legno raffigurante la First Lady. Il fatto è accaduto negli ultimi giorni (si presume lo scorso 4 luglio, data della Festa dell’indipendenza americana) ed è già notizia in tutto il mondo. Un atto forte contro l’ex modella slovena e attuale moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In corso le indagini degli inquirenti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nuova ... Leggi su bloglive

