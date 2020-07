Il graffitaro che scriveva poesie d’amore per le vie di Parigi accusato di violenza da 25 donne (Di giovedì 9 luglio 2020) “L’amour court les rues“. L’amore che fa vivere strade, piazze e quartieri Parigini, che riporta la vita, che fa sorridere. Ad aprire il sito dello street artist Wilfrid ci si imbatte subito in una rassegna stampa che racconta di come la sua “scritta d’amore”, con sui ha decorato le vie della capitale francese, sia piaciuta a pubblico e stampa. Un animo sentimentale, avranno pensato tutti quelli che si sono trovati accanto a questa frase romantica. Ma stando a quanto riportato da Le Monde la storia è molto diversa: Wilfrid Azencoth, 55 anni, artista, fotografo e come da presentazione sul suo sito, molte altre cose, è stato denunciato da 25 donne: 12 per stupro e 13 per aggressione seriale. Le denunce riguardano fatti avvenuti dal 2009 ad aprile. L’inchiesta è stata pubblicata da Neon ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Il graffitaro che scriveva poesie d’amore per le vie di Parigi accusato di violenza da 25 donne -

Ultime Notizie dalla rete : graffitaro che Il graffitaro che scriveva poesie d’amore per le vie di Parigi accusato di violenza da 25 donne Il Fatto Quotidiano Il graffitaro che scriveva poesie d’amore per le vie di Parigi accusato di violenza da 25 donne

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

A Bellaria-Igea Marina la mostra d'arte "Biennale del Mare 2020"

Segnali che solo occhi sensibili e attenti sanno cogliere dietro ... ultraottantenne cesenate Romano Buratti con un importante curriculum all’emergente graffitaro Yopoz; al noto fotografo di moda ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Segnali che solo occhi sensibili e attenti sanno cogliere dietro ... ultraottantenne cesenate Romano Buratti con un importante curriculum all’emergente graffitaro Yopoz; al noto fotografo di moda ...