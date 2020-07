Il Comune di Genova chiede una parte di tifosi per il derby (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Comune di Genova ha fatto richiesta alla Lega Serie A di aprire il derby a una rappresentanza di tifosi e di anticipare l’orario della partita. Attualmente, il derby della Lanterna è in programma per il 22 luglio, con calcio d’inizio fissato per le 21.45. «In una lettera inviata al presidente della Lega di Serie … L'articolo Il Comune di Genova chiede una parte di tifosi per il derby è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

robertalombardi : L'ho detto e lo ribadisco: le #Autostrade sono un bene comune, non il bancomat dei #Benetton! Avanti con la revoca… - matteosalvinimi : Qui Firenze dove incontrerò gli amici di Confcommercio. Il cosiddetto "Decreto Semplificazioni" è l'ennesima bufala…

Giocare con gli stadi vuoti è surreale. Certo, bisogna stare attenti per via del coronavirus, però il calcio ha bisogno di pubblico. Ed è questo l’obiettivo del Comune di Genova che, in vista del derb ...

"In una lettera inviata al presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino abbiamo chiesto in occasione del derby tra Sampdoria e Genoa, se fosse possibile, sempre mantenendo numeri contingentati e in ...

