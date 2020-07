I Fatti Vostri, Demo “si ritrova a non avere più un futuro, per colpa di chi?”. Parla Marcello Cirillo (Di giovedì 9 luglio 2020) “Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Giancarlo Magalli. Vi do la notizia. Il maestro Morselli non ci sarà. Chiedetevi il motivo”. Parole di Marcello Cirillo che al telefono con Libero racconta chi vedremo (e non) nella prossima stagione de I Fatti Vostri. Demo si ritrova a non avere più un futuro. Per colpa di chi? Starà a casa tutto l’anno. Siamo amici e fratelli. Poi colleghi. Adesso anche compagni di sventura”, ha detto ancora Cirillo, anche lui ormai non più parte del cast de I Fatti Vostri. Cirillo ha anche preso pubblicamente le difese di Adriana Volpe, così come ha fatto Stefania Orlando. ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : I Fatti Vostri, Demo “si ritrova a non avere più un futuro, per colpa di chi?”. Parla Marcello Cirillo - MatteoF1989 : @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni Ricordo i molteplici attacchi fatti verso gli esponenti di FdI e dei vostri amici, og… - Franz215072382 : @renatobrunetta @forza_italia @GruppoFICamera @Antonio_Tajani @GruppoFISenato @dipartimenti @BerniniAM @msgelmini… - raffaellamucci1 : RT @ilgiornale: Accuse pesanti tra Magalli e la Volpe, ora è il conduttore de 'I fatti Vostri' che risponde alle accuse della ex gieffina h… - JohSogos : RT @ilgiornale: Accuse pesanti tra Magalli e la Volpe, ora è il conduttore de 'I fatti Vostri' che risponde alle accuse della ex gieffina h… -