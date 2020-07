El Melali ci ricasca: in custodia dalla polizia per masturbazione in pubblico (Di giovedì 9 luglio 2020) La polizia ha preso in custodia Farid El Melali, calciatore dell'Angers, accusato nuovamente di masturbazione in pubblico dopo l'episodio di maggio avvenuto subito dopo il rinnovo di contratto. Il calciatore sarebbe stato nuovamente pizzicato nell'atto molesto. Da capire se il fatto risalga a questi giorni o si tratti di una denuncia passata.El Melali: in custiodia per masturbazione in pubblicoFarid El Melali ci ricascato. Il giocatore dell'Angers era stato tratto in arresto nel mese di maggio perché sospettato di ‘esibizionismo sessuale'. Come riporta il Daily Mail, il calciatore è di nuovo in custodia dalla polizia per via di una seconda denuncia. ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : El Melali ci ricasca: in custodia dalla polizia per masturbazione in pubblico - -

Ultime Notizie dalla rete : Melali ricasca El Melali ci ricasca! La mano più veloce di Francia ancora arrestato per atti osceni Chiamarsi Bomber El Melali in custodia: ancora masturbazione in pubblico

La polizia ha preso in custodia Farid El Melali, calciatore dell'Angers, accusato nuovamente di masturbazione in pubblico dopo l'episodio di maggio. Farid El Melali ci ricasca, incredibilmente. Dopo l ...

La polizia ha preso in custodia Farid El Melali, calciatore dell'Angers, accusato nuovamente di masturbazione in pubblico dopo l'episodio di maggio. Farid El Melali ci ricasca, incredibilmente. Dopo l ...