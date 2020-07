È tutta colpa di Llorente l’assurda regola dei falli di mano sui gol (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Quarti di finale di Champions dell’anno scorso, il Tottenham deve difendere all’Etihad Stadium l’1-0 conquistato contro il Manchester City nella gara d’andata. A venti minuti dalla fine, i Citizens sono avanti 4-2, risultato che li qualifica. Calcio d’angolo per il Tottenham, svetta Llorente. Il pallone gli tocca prima il braccio, poi la gamba e finisce in porta: è gol. Nessuno protesta, ma l’arbitro Cakir viene richiamato dal VAR. C’è la on-field review per giudicare quel tocco che non ha nulla di malizioso: il braccio è perfettamente aderente al corpo, in una posizione naturale e non ne aumenta il volume. Vista la dinamica, dunque, il direttore di gara convalida comunque la rete che sancisce l’eliminazione di Pep Guardiola dalla Champions 2018/19. Questo episodio fa sorgere una questione fino a quel ... Leggi su ilnapolista

