Dal Bangladesh all’Italia, poi il viaggio in treno: ma è positivo, fermato a Termini (Di giovedì 9 luglio 2020) Sarebbe dovuto restare a casa, dove ha la residenza (a Roma), in isolamento fiduciario per ben due settimane un cittadino di 53 anni originario del Bangladesh sbarcato a Fiumicino il 23 giugno scorso. Ma così non è stato perché il 53enne ha pensato bene di farsi un viaggio in treno per poi essere fermato, nella giornata di ieri, alla stazione Termini di Roma. Come riporta Il Messaggero, l’uomo in treno dalla Romagna è stato fermato alla stazione Termini di Roma dagli agenti della Polfer che si sono insospettiti dopo aver sentito una forte tosse. Da lì sono partiti subito i controlli e dalla misurazione della temperatura è stata rilevata la febbre. Per questo, l’uomo è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Giorgiolaporta : Hanno impedito ai turisti #Usa che volevano fare quarantena a proprie spese di entrare in #Sardegna e nel frattempo… - MediasetTgcom24 : Atterra a Roma dal Bangladesh, non rispetta la quarantena e viaggia in mezza Italia: era positivo… - fattoquotidiano : Coronavirus, sul volo in arrivo dal Qatar 135 passeggeri provenienti dal Bangladesh: verso il respingimento per mot… - Eib63 : RT @MediasetTgcom24: Atterra a Roma dal Bangladesh, non rispetta la quarantena e viaggia in mezza Italia: era positivo #isolamentofiduciar… - tilt61 : RT @MediasetTgcom24: Atterra a Roma dal Bangladesh, non rispetta la quarantena e viaggia in mezza Italia: era positivo #isolamentofiduciar… -