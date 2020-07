Covid-19 e Congedo Parentale, i Chiarimenti dal Ministero (Di giovedì 9 luglio 2020) La pandemia di Covid-19 ha portato una serie di cambiamenti sia per quanto riguarda la sfera personale sia per la lavorativa. Molti genitori si sono posti domande sul Congedo Parentale. Per rispondere ai dubbi sul Congedo Parentale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sulla tematica Covid-19 e lavoro. In merito al Congedo Parentale, il Ministero risponde: “L’articolo 25, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine ... Leggi su youreduaction

