Coronavirus, la pandemia raccontata da Franco “Bifo” Berardi tra tenerezza, rabbia e provocazioni (Di giovedì 9 luglio 2020) tenerezza. E’ la prima parola che viene in mente parlando dell’ultimo libro di Franco “Bifo” Berardi, composto di tre parti: la prima, Cronaca della psicodeflazione, è in, buona sostanza, la sua personale e intima cronaca dello scoppio della pandemia e del lockdown; la seconda, chiamata Sei meditazioni sulla soglia, raccoglie una serie di riflessioni e chiavi di lettura sul virus e le sue conseguenze, e l’ultima, Post scriptum, ci riporta invece gli scritti del filosofo nella “Fase 2” e il ritorno alla cosiddetta normalità. Il suo diario mi ha fatto compagnia durante la quarantena. Una cosa che aspettavo e leggevo con piacere e a tratti divertimento, una di quelle piccole certezze che mi hanno aiutata a scandire il tempo e soprattutto a provare a dargli ... Leggi su ilfattoquotidiano

