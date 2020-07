Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 9 luglio 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro paese Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 229 nuovi contagiati in più rispetto a ieri che portano il totale dei casi da inizio epidemia a 242.363. Diminuiscono gli attualmente positivi di 136 unità. In Italia sono ad oggi diagnosticate 13.459 positività al Coronavirus. I guariti nelle ultime ventiquattr’ore sono stati 338 per un totale di 193.978. Purtroppo, si registrano anche altri 12 decessi che portano il totale dei morti a 34.926. Diminuiscono di due ... Leggi su zon

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guari… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 luglio: 242.363 casi positivi e 34.926 morti - SkySport : Genova, Ospedale San Martino è covid-free - LIngegnere4 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.459 • Deceduti: 34.926 (+12, +0%) • Dimessi/Guariti: 193.9… - zazoomblog : Coronavirus Lazio bollettino 9 luglio: 28 casi di cui 22 di importazione - #Coronavirus #Lazio #bollettino -