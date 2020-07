Caso Vannini si riparte, Federico Ciontoli: «Papà mi parlò di uno scherzo» (Di giovedì 9 luglio 2020) Via al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini, 22 anni, morto nel maggio del 2015. Un colpo di pistola mentre era casa della fidanzata Martina Ciontoli, a Ladispoli. Il procedimento riguarderà tutta la famiglia del principale imputato, Antonio Ciontoli. Leggi su vanityfair

supersusetta : RT @RadioRadioWeb: 'Fatti che non hanno logica. Cinque adulti con sei telefoni in mano che decidono di non chiamare i soccorsi o di chiamar… - DomenicoLeccese : #buonalettura di riflessione condivisa #INTERVISTAinESCLUSIVA @cronachelucane - RadioRadioWeb : 'Fatti che non hanno logica. Cinque adulti con sei telefoni in mano che decidono di non chiamare i soccorsi o di ch… - infoitinterno : A ''Chi l'ha visto?'' il caso di Marco Vannini - initalianews : E’ iniziato il processo d'Appello Bis per l'omicidio di #MarcoVannini, il ragazzo ucciso nella notte tra il 17 e il… -