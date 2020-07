Batwoman | ecco chi sostituirà Ruby Rose nella seconda stagione (Di giovedì 9 luglio 2020) È stato finalmente svelato il nome dell’attrice che sostituirà Ruby Rose nel ruolo di Batwoman per la seconda stagione della serie presto disponibile per l’emittente americana The CW. Sarà l’attrice Javicia Leslie a raccogliere l’eredità della sua collega Ruby Rose, diventando così la nuova Batwoman. Sarà lei ad interpretare il personaggio creato da Bob Kane … L'articolo Batwoman ecco chi sostituirà Ruby Rose nella seconda stagione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

