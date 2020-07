Venerdì sciopero mezzi a Roma: a rischio bus, metro e ferrovie (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redazione 08/07/2020 Roma redazioneweb@agenziadire.com sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Faisa Cisal: a rischi il trasporto pubblico della rete Atac Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Agenzia_Dire : Venerdì #10luglio mezzi a rischio a Roma per lo sciopero della rete @AtacNews. - romamobilita : Sempre venerdì, protesta di 4 ore, dalle 9 alle 13, su otto linee di bus della Roma Tpl - romamobilita : Venerdì sciopero in Atac, dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 e sino al termine del servizio diurno, saranno possibil… - romamobilita : @VeronicaFlorea4 buongiorno, venerdì 10 è in programma uno sciopero di 24 ore sulla rete Atac e di 4 ore su alcune… - Notiziedi_it : Roma, sciopero dei trasporti venerdì 10 luglio: metro, bus e ferrovie a rischio -