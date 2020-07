Travolta dalle onde rischia di annegare: 11enne in rianimazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una ragazzina si trova ricoverata nel reparto di rianimazione del Cannizzaro di Catania dopo aver rischiato l’annegamento. L’11enne era in compagnia dei familiari quando è stata Travolta dalle onde a Marina di Butera (Caltanissetta). E’ stata inizialmente soccorsa da un medico della guardia medica turistica, in seguito è giunto l’elicottero decollato da Caltanissetta che ha trasportato la ragazzina al Cannizzaro di Catania.L'articolo Travolta dalle onde rischia di annegare: 11enne in rianimazione Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Una pattuglia di volontari del nucleo guardie venatorie, zoofile ambietali Accademia Kronos sezione di Canicattì, hanno rinvenuto cumuli di rifiuti abbandonati in Contrada Rocca di Mendola sita in ...

Venerdì 10 luglio a Nova Siri l’incontro “Dalle rivolte contadine alla lotta contro la dittatura sanitaria” con Roberto Fiore e Nino Galloni

Venerdì 10 luglio alle ore 20.00, presso il Villaggio Giardini d’Oriente Nova Siri mare, si terrà l’incontro sul tema: “La Basilicata: dalle rivolte contadine alla dittatura sanitaria”. Interverranno ...

