Traffico Roma del 08-07-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto rallentamenti per Traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo si rallenta sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina Appia intenso il Traffico anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est lavori di ripristino del manto stradale in Piazza Venezia e Piazza di San Marco disciplina provvisoria di Traffico prestare attenzione alla segnaletica manifestazione questa mattina dalle 9 alle 11 in piazza Cavour per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori #traffico - Via Ardeatina: ????code fra G.R.A e Via Casali delle Cornacchiole >< #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico -Via Salaria ????code altezza aeroporto Roma Urbe > Centro Città #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

