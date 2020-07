Torino Brescia streaming e tv: dove vedere la partita (Di mercoledì 8 luglio 2020) Torino Brescia streaming live, diretta tv e probabili formazioni Torino Brescia streaming TV – Questa sera, mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 21,45 Torino e Brescia scendono in campo allo stadio Olimpico di Torino (senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus) per la 31esima giornata della Serie A 2019-2020. Ma dove sarà possibile vedere Torino Brescia in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio: Torino Brescia: dove vederla in tv La partita di Serie A tra Torino e Brescia sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Torino Brescia è in programma per le ore 21,45 di oggi, ... Leggi su tpi

