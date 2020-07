Spritz | La ricetta originale del cocktail fatto in casa con Aperol (Di mercoledì 8 luglio 2020) È il simbolo dell’aperitivo conosciuto in tutto il mondo. Stiamo parlando dello Spritz, il cocktail per eccellenza consumato durante l’happy hour. Ecco la ricetta per farlo a casa con l’Aperol. Dall’inconfondibile colore arancione conferito dall’Aperol, lo Spritz, detto anche Aperol Spritz è l’aperitivo per eccellenza conosciuto in ogni parte del globo. Facile da consumare in … L'articolo Spritz La ricetta originale del cocktail fatto in casa con Aperol è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

aryanna__a : Spritz e baci la ricetta della felicità ?? -

Lancio ufficiale del nuovo Spritz alla Fragola firmato Bocktailed ...

Nasce dall'ultima collaborazione tra Franco Pepe di Pepe in Grani e Giancarlo Mancino di Mancino Vermouth con lo Spritz alla fragola targato Bocktailed. A partire da Luglio, la pizzeria Pepe in Grani ...

Movida, la nuova ricetta per piacere alle famiglie

TORINO. Avanti tutta fino a metà luglio: è questa la decisione presa sulla sperimentazione in Lungo Po Cadorna, la nuova area pedonale per le serate di movida che proseguirà nei prossimi tre weekend.

