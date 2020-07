Sophia Loren e il dolore per la morte di Ennio Morricone: le parole della diva (Di mercoledì 8 luglio 2020) La scomparsa di Ennio Morricone, compositore italiano riconosciuto in tutto il mondo e vincitore di 2 premi Oscar, ha colpito duramente il mondo dello spettacolo. Sono molti i vip che omaggiano il talento dell’artista ricordandolo sui social e in televisione, tra questi anche l’attrice Sophia Loren, che affida il suo sconforto alle pagine del Corriere della sera attraverso un’intervista.Sophia Loren ricorda Ennio MorriconeSophia Loren confessa al Corriere della sera di essere stata particolarmente colpita dalla scomparsa di Ennio Morricone. L’attrice, anche lei premio Oscar, vive ora a Ginevra ma mantiene sempre un rapporto strettissimo con l’Italia. “Ho passato una mattinata davvero triste”, racconta la Loren “appena ho saputo la notizia mi sono messa a riascoltare brani di tutti i film che lui aveva musicato, sono ... Leggi su thesocialpost

