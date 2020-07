Roma-Parma (8 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 8 luglio 2020) La situazione intorno alla Roma rischia di diventare insostenibile se la squadra di Fonseca non riuscirà a spezzare la striscia di tre sconfitte consecutive. I giallorossi sono stati agganciati al quinto posto dal Napoli dopo il 2-1 del San Paolo ma devono soprattutto guardarsi alle spalle non tanto dal Milan ma da Verona e Bologna … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

