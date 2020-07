Recovery Fund, Merkel: “L’Europa è un bene vivo. Un accordo per la ripresa entro l’estate” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Cancelliera: «I governi devono imparare a mettersi tutti nei panni dell'altro, solo così si potrà raggiungere un compromesso ed evitare l'abisso della crisi economica» Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : La risposta all'emergenza sanitaria 'deve essere nazionale ma anche europea' e su strumenti come il Recovery Fund… - HuffPostItalia : 500 miliardi e sto. Merkel abbassa le pretese del Recovery Fund - borghi_claudio : Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere La proposta di mediazione sul Recovery Fund: 'Teniamo i 750 milia… - FvgDaniele : RT @LaVeritaWeb: Pil in picchiata, famiglie e imprese alla canna del gas. Ma i soldi Ue arriveranno nel 2023. - nestquotidiano : Conte “Recovery Fund entro luglio, Italia e Spagna più unite” -