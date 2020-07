Ponte Morandi, la Corte Costituzionale: “Non è illegittimo estromettere Autostrade per l’Italia dalla ricostruzione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non è illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione del Ponte Morandi. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, l’ufficio stampa della Consulta ha diramato una nota stampa in cui si legge che “la decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade... Do… - fattoquotidiano : Morandi, De Micheli: “Ora la gestione è di Autostrade, i concessionari sono loro. Ma rimane l’ipotesi revoca”. M5s:… - petergomezblog : #Autostrade, #Anac: “Resistenza alla trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi scarsa collaborazione”. - Italia_Notizie : Ponte Morandi a Genova, «non è illegittimo escludere Autostrade dalla ricostruzione» - Patty66509580 : @ElenaDettori @pagliani_t @Mov5Stelle @DaniloToninelli La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale… -