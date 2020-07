Ponte Genova, Aspi lo gestirà ma è polemica (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sarà Autostrade a gestire il nuovo Ponte di Genova? “Sì, la lettera al sindaco Bucci l’ho firmata io. Ho inviato una lettera perchè in una riunione aveva chiesto quali dovessero essere i percorsi prima dell’inaugurazione del Ponte. Ho confermato la procedura di collaudo, la consegna e la gestione post inaugurazione che va al concessionario, che in questa fase è Aspi”. Lo ha detto Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite a Radio24. “Questa vicenda – ha continuato – è soggetta a un’ultima fase, dopo questo faticosissimo percorso sulla vicenda della revoca e degli inadempimenti delle manutenzioni. Comunque un concessionario ci sarà sempre, sicuramente nell’immediato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

