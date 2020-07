Pagelle Torino-Brescia 3-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Torino e Brescia, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Boccata di ossigeno per il Torino che torna alla vittoria dopo una Serie di tre sconfitte consecutive. Nulla da fare per il Brescia che tiene il campo per soli 50 minuti, concedendo poi al Toro di completare la rimonta. IL GOL DI TORREGROSSA (VIDEO) IL GOL DI VERDI (VIDEO) IL GOL DI BELOTTI (VIDEO) IL GOL DI ZAZA (VIDEO) Torino (3-4-1-2): Sirigu 6.5; Lyanco 6, Nkoulou 6.5, Bremer 5.5; De Silvestri 5.5 (45′ st Djidji sv), Meite 6, Rincon 6, Ansaldi 6.5 (30′ st Aina 6); Verdi 7 (35′ st Lukic sv); Zaza 6.5, Belotti 7 (45′ st Berenguer ... Leggi su sportface

