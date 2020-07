Orrore in ospedale: violentata bimba di due anni ricoverata per Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una bambina di due anni sarebbe stata violentata mentre si trovava in un reparto di isolamento di un ospedale a causa dei sintomi del Coronavirus. Una bambina di due anni sarebbe stata violentata mentre si trovava in un reparto di isolamento di un ospedale, a causa dei sintomi del Coronavirus. Negativa al tampone è stata dimessa, la madre ha poi notato i segni della violenza. La polizia ha già confermato che è stata aperta una indagine per stupro. La piccola sarebbe stata violentata mentre si trovava in un reparto di isolamento di un ospedale: stava male, credevano fosse contagiata. E’ successo in Sudafrica, in un ospedale di Pretoria, il Dr George Mukhari Academic Hospital. La polizia e lo stesso ospedale stanno indagando sull’accaduto. Come riportato dai media locali, la zia della bambina ha detto che la bimba era stata ... Leggi su chenews

Orrore e violenza sul bus: un autista che si era rifiutato di far salire alcuni passeggeri privi di biglietto e mascherina è stato massacrato di botte. Portato in ospedale, dopo qualche ora i medici h ...

Avviata un'indagine all'ospedale di Pretoria

Un vero e proprio orrore, una storia disgustosa che arriva direttamente ... E a confermare la violenza subita dalla piccola di 2 anni è stato un esame effettuato proprio all’ospedale di Pretoria Il ...

