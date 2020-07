Ninja pronto a sbarcare in esclusiva su YouTube? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo un account Twitter dedicato alle notizie di Fortnite, Hypex, il celebre Tyler "Ninja" Blevins potrebbe essere diretto su YouTube con un accordo di streaming esclusivo.L'utente Twitter ha pubblicato un tweet che contiene un'immagine di un streaming test pianificato sul canale YouTube di Ninja. "Probabilmente Ninja ha firmato con YouTube e attualmente ha in programma un streaming test. Probabilmente non intendeva renderlo pubblico, ma questo è un grande suggerimento", si legge nel tweet. Nell'immagine, tuttavia, la descrizione del video promuove ancora il canale Mixer ormai defunto di Ninja.Con questo test emerso accidentalmente, è possibile che Ninja stia preparando un nuovo inizio su YouTube, che porterebbe con sé un'ovvia modifica alla sua descrizione, poiché Mixer chiuderà alla fine di questo mese. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Ninja pronto Ninja è pronto a giocare a Fortnite in diretta su YouTube? Everyeye Videogiochi Ninja è pronto a giocare a Fortnite in diretta su YouTube?

Qualcuno ha infatti notato come sul canale ufficiale YouTube di Tyler "Ninja" Blevins sia apparsa una diretta di prova, segno del fatto che lo streamer starebbe effettuando una serie di prove per ...

Come i sondaggi e le ricerche di mercato ci aiuteranno nella ripresa

Oggi ci troviamo a fare i conti con ciò che il lockdown ci ha lasciato alle spalle e la lenta ripartenza degli acquisti da parte dei consumatori. I sondaggi sono utili per capire i cambiamenti interni ...

Qualcuno ha infatti notato come sul canale ufficiale YouTube di Tyler "Ninja" Blevins sia apparsa una diretta di prova, segno del fatto che lo streamer starebbe effettuando una serie di prove per ...Oggi ci troviamo a fare i conti con ciò che il lockdown ci ha lasciato alle spalle e la lenta ripartenza degli acquisti da parte dei consumatori. I sondaggi sono utili per capire i cambiamenti interni ...