Nicola: “Se avessimo pareggiato la partita non ci sarebbe stato nulla da dire” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la sconfitta in casa subita contro il Napoli, l’allenatore del Genoa, Davide Nicola ha parlato a Sky: “Io sono assolutamente soddisfatto della prestazione dei ragazzi, si è rivisto il Genoa aggressivo. Dispiace per la sconfitta ma abbiamo iniziato un periodo positivo e aggressivo e si è visto soprattutto nel secondo tempo. La classifica? Adesso conta arrivare all’ultimo e cercare di guadagnare punti, ma la cosa importante è la prestazione di stasera: vogliamo partire da quella. Credo che avessimo pareggiato la partita non ci sarebbe stato nulla da dire. Dobbiamo scrollarci di dosso i nostri timori e preparare la prossima partita per essere pronti ad affrontarla. Conterà essere consapevoli ... Leggi su ilnapolista

