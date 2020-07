Napoli, niente ritiro estivo a Dimaro nell’estate 2020: la preparazione sarà svolta in Abruzzo (Di mercoledì 8 luglio 2020) La stagione calcistica 2019/2020 si è allungata di qualche mese a causa della pandemia di Covid-19 e questo, ovviamente, avrà delle ripercussioni anche sulla preparazione del prossimo anno. Il Napoli, infatti, in accordo con il Trentino Val di Sole, ha comunicato la decisione di rinunciare per l’estate 2020 allo svolgimento del ritiro estivo pre-campionato a Dimaro, Folgarida. La società partenopea ha spiegato la situazione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: “La ripresa delle competizioni ufficiali della corrente stagione sportiva 2019/2020 ha reso impossibile individuare con le consuete scadenze il periodo abituale di svolgimento del ritiro collocato nel mese di luglio e ha ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Napoli niente Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, niente Premier League! La conferma dell'entourage, dirà sì all'azzurro" CalcioNapoli24 UFFICIALE - Niente Trentino per il ritiro del Napoli: a Dimaro si ritornerà nel 2021, la nota

La SSC Napoli, attraverso un comunicato apparso sul portale ufficiale azzurro, ha ufficializzato la rinuncia al ritiro di Dimaro per l'estate 2020. Nella prossima stagione la squadra azzurra tornerà a ...

La SSC Napoli, attraverso un comunicato apparso sul portale ufficiale azzurro, ha ufficializzato la rinuncia al ritiro di Dimaro per l'estate 2020. Nella prossima stagione la squadra azzurra tornerà a ...