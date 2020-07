Mes, Sanchez: “Spero che non ne avremo bisogno, vorrebbe dire che la pandemia è calata. Ma non ha senso vergognarsi di usarlo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Il Mes? Auspico che non avremo bisogno di usarlo, vorrebbe dire che la pandemia è calata, che l’abbiamo controllata: tutto dipende dall’andamento della pandemia, che al momento è piuttosto controllata”. Così il premier della Spagna Pedro Sanchez durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Madrid. “Io condivido con Giuseppe che non parliamo di una divisione geografica – aggiunge – Ci sono comunque paesi con difficoltà”. E sul Recovery Fund, sottolinea: “Luglio deve essere il mese dell’accordo. Per quanto riguarda il Mes non ha senso creare strumenti e avere vergogna di usarli“. L'articolo Mes, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Conte adesso insulta: "Centrodestra non c'è? Come Ecce Bombo..."

Saranno i continui scontri nella maggioranza che lo sostiene, oppure le tante promesse fatte agli italiani per il momento non realizzate o, ancora, la linea politica non chiara da seguire su temi scot ...

MES, Conte: valuteremo più avanti, ideologico decidere ora

Le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte sul MES hanno riportato al centro del dibattito nazionale la possibilità di richiedere l’attivazione della tanto discussa linea di credito. Quella odierna è s ...

