Le sneaker Lidl sono l'oggetto del desiderio dell'estate 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ipotizzare che un supermercato tedesco potesse sfornare wafer buonissimi, o un efficacissimo brillantante per lavastoviglie low cost era assolutamente lecito. Nessuno, però, avrebbe mai pensato che le sneaker Lidl potessero diventare a tutti gli effetti le scarpe più ambite dell'estate 2020. Eppure così è, senza possibilità di rivincita, con buona pace di Roger Federer e di tutti coloro che pensavano di poter conquistare i riflettori modaioli dei mesi più caldi dell'anno con le loro creazioni calzaturiere. Tsé. Il vero e proprio feticcio di stagione si chiama Livergy, ed è un coloratissimo incidente stradale fatto di pelle sintetica e altro materiale plastico vario ed eventuale, che si può trovare solo ed esclusivamente tra gli scaffali di Lidl. A 12,99 euro, per la precisione. Difficile non riconoscere in un batter d'occhio ... Leggi su gqitalia

