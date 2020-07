Lazio: quattro giornate di squalifica per Patric dopo il morso a Donati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha punito Patric con quattro giornate di squalifica dopo il morso dato a Giulio Donati nei minuti finali di Lecce-Lazio, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il difensore biancoceleste si è scusato sui social per il gesto, ricevendo una risposta di “perdono” da parte del giocatore giallorosso. Patric dovrà comunque saltare le prossime quattro partite di campionato, con la Lazio attualmente seconda in classifica tra Juventus e Inter. Leggi su sportface

