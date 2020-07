La regina Elisabetta non torna a Buckingham Palace: il palazzo vuoto sembra una reggia fantasma (Di mercoledì 8 luglio 2020) Buckingham Palace sembra ormai una reggia fantasma. Da mesi non vi abita più nessuno e i suoi grandi saloni e corridoi restano chiusi, con solo il personale di servizio a togliere la polvere. La regina Elisabetta si è trasferita infatti assieme al principe Filippo e al suo staff di 22 persone nel castello di Windsor e non si sa se e quando farà ritorno a Londra. Sì, perché la sovrana tra poco partirà per le tradizionali vacanze estive nella sua tenuta di Balmoral, in Scozia, e poi – secondo i tabloid britannici – tornerà di nuovo a Windsor fino a fine anno, così da proseguire l’isolamento imposto come misura di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus. Tutto questo però sta avendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : Nessun turista nei palazzi reali: la regina Elisabetta dovrà licenziare i dipendenti - NetflixIT : Ci sono il Papa e la Regina Elisabetta in giro per il Vaticano... ma è il corto di Paolo Sorrentino in Homemade, la… - maiaprimavista : RT @bananascatlady: Conosciamo Artemisia Gentileschi soprattutto grazie alla Cooperativa Beato Angelico che nella sua breve esistenza si oc… - DRossecco : RT @bananascatlady: Conosciamo Artemisia Gentileschi soprattutto grazie alla Cooperativa Beato Angelico che nella sua breve esistenza si oc… - dxdewtf : DIANA SPENCER SOPRA ELISABETTA I/II E LA REGINA VITTORIA IO NON- -