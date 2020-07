La Lega: ora diteci chi ha sbagliato sui bangla a Fiumicino (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il senatore leghista William De Vecchis è partito alla carica per la questione dei cittadini del bangladesh transitati per l'aeroporto di Fiumicino e ha depositato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e della Salute. Per l'esponente leghista - che opera politicamente proprio a Fiumicino - “i casi di positività al coronavirus riscontrati negli ultimi giorni in aeroporto potrebbero essere riconducibili ad un'inadeguata politica di controllo, isolamento e quarantena dei cittadini provenienti in aereo dal bangladesh”. Tra l'altro, ricorda De Vecchis, è stata avanzata l'ipotesi che il dipendente dell'esercizio di ristorazione a Fiumicino risultato positivo al COVID-19 sia stato contagiato da un altro viaggiatore sintomatico, arrivato il 22 giugno in aereo e messo in isolamento volontario in un'abitazione con altri concittadini del bangladesh, ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Lega ora Comunali Reggio, il Siclari (FI): 'Nessun veto sui nomi della Lega. Ora facciamo squadra' CityNow Sondaggio: Lega allunga sul Pd, risale Forza Italia. Male Renzi

Mentre l’estate avanza e il governo giallorosso continua a bisticciare – e la tornata elettorale delle Regionali e delle Amministrative incombe (l’appuntamento è fissato al 20 e 21 settembre) – gli is ...

Cassano e Covo tra sport, verde e relax Le ex cave ora sono le oasi per l’estate

Ora, dopo essere state cedute ai rispettivi Comuni ... Una risorsa che quest’anno, causa difficoltà a muoversi per le limitazioni legate all’emergenza coronavirus, sarà ancora più gradita. Nei giorni ...

