Italia Nostra: Raggi deve rendere pubblici pareri favorevoli su Stadio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Continua il sistema, purtroppo ben poco democratico, dell’attuale amministrazione comunale che tradendo le promesse di garantire informazioni e partecipazione non ha voluto coinvolgere i cittadini in incontri e confronti pubblici e tanto meno far conoscere le documentazioni in suo possesso che renderebbero possibile superare i problemi evidenziati da tempo e non risolti per l’attuazione del progetto Stadio a Tor di Valle. Italia Nostra Roma fin dall’avvio della vicenda col sindaco Marino aveva evidenziato le gravi criticita’ presenti nel progetto. Infatti quel primo progetto fu bocciato nella Conferenza dei servizi regionale (fatto che i media stranamente non riportano)”. Cosi’ in un comunicato Italia ... Leggi su romadailynews

berlusconi : Ho scritto una lettera a @ilfoglio_it per spiegare che la nostra prospettiva è vincere le elezioni, riportare al go… - berlusconi : Questa pluralità di visioni, che è la nostra ricchezza, trova sempre una sintesi. Sta a me trarre questa sintesi ch… - MSF_ITALIA : ??#BreakingNews @JNJNews ha abbassato il prezzo della bedaquilina, un farmaco salvavita contro la Tubercolosi, a 1,5… - FabioMassimo08 : RT @paoloigna1: Usare la nostra capacità di innovare, di ripensare i prodotti, di adattare vecchie soluzioni a nuovi problemi con metodolog… - Sylva95083323 : @RadioSavana Neanche in Africa ci daranno il benvenuto e/o il lavoro... L’Italia e nostra casa ?? e resterà casa ?? n… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Nostra Dl Semplificazioni, l'allarme di Italia Nostra: a rischio le foreste italiane AgCult Ridurre il cuneo per essere più competitivi

Quale sarà il sistema tributario del futuro? Disegnare la fiscalità italiana del domani è un compito molto importante che avrà ripercussioni profonde sulla vita di tutti i cittadini e per progettarla ...

Forza Italia: “Con credito d’imposta impulso per le imprese marchigiane”

ANCONA – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Forza Italia per presentare l’introduzione del credito d’imposta per le Regioni meridionali e quelle colpite dal sisma nel 2016. Queste ult ...

Quale sarà il sistema tributario del futuro? Disegnare la fiscalità italiana del domani è un compito molto importante che avrà ripercussioni profonde sulla vita di tutti i cittadini e per progettarla ...ANCONA – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Forza Italia per presentare l’introduzione del credito d’imposta per le Regioni meridionali e quelle colpite dal sisma nel 2016. Queste ult ...