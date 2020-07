Il neurochirurgo delle gemelline siamesi: “Cammino a due metri da terra, anzi volo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Carlo Marras, responsabile di Neurochirurgia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, ha coordinato l’équipe di trenta persone che ha lavorato per 18 ore in sala operatoria dopo una preparazione di oltre un anno. E racconta i tanti momenti di fiato sospeso. Ma anche la danza con cui... Leggi su repubblica

