Il gatto che sbarcò a Lampedusa. Dalla Tunisia alla quarantena (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il suo nome è Pupi, il gatto-migrante. C'era anche lui a bordo di una delle imbarcazioni arrivate a Lampedusa lo scorso 1 luglio. Una volta sbarcato ha trascorso i primi giorni all'interno del Centro di accoglienza, insieme al migrante che lo aveva portato con sé Dalla Tunisia. Quindi è stato affidato alle cure del servizio veterinario comunale, così come previsto dal protocollo sanitario. Pupi è un maschio di circa sei mesi, il suo pelo è marrone e bianco: è stato nutrito e tenuto in osservazione e dopo la visita effettuata da Giuseppe Fiore, medico veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo in servizio a Lampedusa, è arrivato il responso: il gatto è in buona salute e non presenta ... Leggi su agi

