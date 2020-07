Ibrahimovic verso il ritiro: «Non voglio fare la mascotte» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sembrerebbe l’annuncio di un addio quello di ieri di Ibrahimovic a Dazn nel post partita di Milan-Juventus. Il campione svedese, nel suo modo scherzoso e ironico, ha però detto chiaramente che queste potrebbero essere le sue ultime partite da calciatore. A Zlatan è stato fatto notare che per 45 minuti, dalla panchina, ha dato indicazioni alla squadra. Gli è stato chiesto se in un prossimo futuro pensa di diventare allenatore. Lui ha risposto ironicamente: «Sono presidente, allenatore e giocatore. Facciamo tutto insieme, però mi pagano solo come calciatore, quella è l’unica cosa negativa». Dice che se fosse arrivato dall’inizio: «Avremmo vinto lo scudetto». Ti presti a fare tutto, ma resti? «Vediamo, vediamo, c’è ancora un mese per divertirmi, poi ci sono cose che stanno succedendo qui che non ... Leggi su ilnapolista

