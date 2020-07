Higuain Juventus, l’argentino è fuori dal progetto tecnico: la rivelazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Higuain Juventus – Una partita da titolare assolutamente da dimenticate quella giocata dall’attaccante ieri sera contro il Milan. I rapporti tra il ragazzo e la società sono nettamente controversi già dal periodo del lockdown. Secondo quanto riportato da Massimo Caputi, l’ex Napoli è già fuori dal progetto tecnico e la dirigenza di Andrea Agnelli gli starebbe già cercando una sistemazione. Lui vorrebbe ritornare in Argentina ma la società vorrebbe incassare almeno 20 milioni di Euro dalla sua cessione. Juventus: Sarri ha bocciato Higuain Tramite un’intervista concessa ai microfoni di “Juventusnews24″, Massimo Caputi ha svelato la situazione dell’ex bomber del Real ... Leggi su juvedipendenza

Dulafive : RT @_Bitw_10: #Juventus, caso #Higuain: il giocatore furibondo con #Sarri dopo la sostituzione, aveva chiesto di essere sostituito prima pe… - roccia_marley68 : A me la juventus invece è piaciuta tantissimo e pensare che a questa squadra di quei 60 minuti, ci si possa aggiung… - infoitsport : Milan-Juventus, sostituzione indigesta: Higuain furioso - infoitsport : Higuain Juventus, l’argentino furioso con Sarri: il motivo - finallybarbos : RT @Pirichello: Ieri sera si è notato ancora come su Higuain fosse curpa der Milan, ricordiamo preso dopo 16 gol in campionato da punta tit… -