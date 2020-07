Gomez: «Al terzo posto si dorme meglio. Testa alla Juventus» (Di giovedì 9 luglio 2020) Alejandro Gomez ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: le dichiarazioni del capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. terzo posto – «Si dorme meglio al terzo posto. Al momento è i nostro obiettivo, siamo lì e cercheremo di fare più punti possibile». SAMPDORIA – «Conosciamo la Sampdoria, si difende bene. Non ci sono spazi tra le linee e devi fare un doppio sforzo per bucare. Fortunatamente abbiamo vinto». OBIETTIVO – «Tornare in Champions League e battere il record di punti. Questa squadra ha trovato la maturità per affrontare le partite, ... Leggi su calcionews24

